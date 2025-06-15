РЕЙНСКИЙ ПОХОД ГЕНЕРАЛА ЛАССИ: ПОБЕДА БЕЗ ЕДИНОГО ВЫСТРЕЛА ﻿

Нил КОЛЬЦОВ Рейнский поход 1735 года, во время которого русская армия бескровно принудила Францию завершить войну за Польское наследство, относится к числу блестящих, но малоизвестных событий отечественной истории.
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