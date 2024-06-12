CryptoQuant: скорость обработки транзакций в сети биткоина упала до уровня 2011 года

Руководитель аналитической компании CryptoQuant, Ки Янг Джу, отметил, что блокчейн биткоина столкнулся со стагнацией в скорости обработки транзакций, достигнув уровня, который был еще в далеком 2011 году.
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