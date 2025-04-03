Истории фронтовиков передали на вечное хранение в Музей Победы

В Музее Победы 2 апреля сотрудники и студенты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) передали истории своих родственников — участников Великой Отечественной войны во Всенародный исторический проект «Лица Победы».
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