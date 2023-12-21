Российские учёные заявили, что создали самый эффективный в мире алгоритм для обучения ИИ: вчетверо быстрее аналогов

Команда «Тинькофф» поделилась новыми достижениями учёных из Tinkoff Research. Как сообщила пресс-служба, в лаборатории исследований искусственного интеллекта Tinkoff Research создали самый эффективный среди мировых аналогов алгоритм для обучения и адаптации искусственного интеллекта.
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