«Ещё 10 секунд могли бы мне очень помочь». Джордж Рассел — о прорыве в очки

«Ещё 10 секунд могли бы мне очень помочь». Джордж Рассел — о прорыве в очкиLAT Images / MercedesГонщик Mercedes Джордж Рассел рассказал о сложностях Гран При Сингапура, на котором ему удалось пробиться на девятое место после старта с последних рядов.