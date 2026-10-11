«Ещё 10 секунд могли бы мне очень помочь». Джордж Рассел — о прорыве в очки

«Ещё 10 секунд могли бы мне очень помочь». Джордж Рассел — о прорыве в очкиLAT Images / MercedesГонщик Mercedes Джордж Рассел рассказал о сложностях Гран При Сингапура, на котором ему удалось пробиться на девятое место после старта с последних рядов.
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