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Эта новая плата совмещает немолодой сокет AM4 и WI-Fi 7. Gigabyte представила модель B550M X Aorus Elite WIFI7

Эта новая плата совмещает немолодой сокет AM4 и WI-Fi 7. Gigabyte представила модель B550M X Aorus Elite WIFI7

Пока без ценыКомпания Gigabyte представила новую системную плату для платформы AM4. Модель B550M X Aorus Elite WIFI7, как ясно из названия, основана на чипсете B550, при этом относится старшей линейке Aorus и предлагает поддержку Wi-Fi 7.

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