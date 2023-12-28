МВД лишило гражданства РФ совершивших преступления после получения паспорта

На сайте МВД Меди сообщается, что сотрудники правоохранительных органов в Москве, Подмосковье, Ленобласти, Санкт-Петербурге и Тверской области лишили российского гражданства тех, кто совершил различные преступления после его приобретения .
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