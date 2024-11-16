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Политика как она есть

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В США назвали нового министра здравоохранения сумасшедшим

В США назвали нового министра здравоохранения сумасшедшим

Выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост главы министерства здравоохранения и социальных служб Роберт Кеннеди-младший будет использовать новую должность для распространения своих спорных взглядов о медицине.

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