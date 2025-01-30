Готовится подземный ядерный взрыв. Такого не было уже больше 30 лет

Весной этого года в Соединенных Штатах запланирована экспериментальная работа по подрыву плутония в рамках проекта Главной подземной лаборатории для субкритических исследований (PULSE), которая расположена в Неваде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии