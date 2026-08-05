Группировка "Север" уничтожила три огневые группы ВСУ за ночь

Группировка войск "Север" с помощью ударных БПЛА за ночь ликвидировала три огневые группы и район сосредоточения ВСУ в Харьковской и Сумской областях, уничтожив бронетехнику и пункты управления беспилотными системами.
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