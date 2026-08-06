И еще о пляже Центральный-2. Так он выглядит сейчас. Дожди размыли практически всю зону отдыха. Фото: t.
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И еще о пляже Центральный-2. Так он выглядит сейчас. Дожди размыли практически всю зону отдыха. Фото: t.
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