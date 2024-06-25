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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Украина попрощалась с Крымом по-людоедски

Украина попрощалась с Крымом по-людоедски

Официальный Киев объявил жителей Крыма «гражданскими оккупантами». По мнению экспертов, тем самым в офисе Владимира Зеленского попытались оправдать атаку ВСУ по территории полуострова, однако для этого им пришлось перестать считать жителей Крыма «своими» и попрощаться с ними навсегда.

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