«Церера-1» вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли 21 октября Китай успешно запустил ракету-носитель «Церера-1» морского базирования с акватории неподалёку от города Жичжао в провинции Шаньдун.
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