Молдова открывает посольство в Астане

У Молдовы появится посольство в Казахстане. Министерство иностранных дел объявляет о начале процесса подготовки проекта Постановления Правительства об учреждении дипломатического представительства в Астане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии