Зеленский ищет посредников для освобождения пленных украинских боевиков с «Азовстали»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем обращении в пятницу, 19 января, заявил, что пытается найти посредников для обмена военнопленными с Россией, «особенно это касается освобождения боевиков, сдавшихся в плен в Мариуполе на завдео «Азовсталь» весной 2022 года, – сообщают украинские СМИ.
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