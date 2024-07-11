Украина на необратимом пути в НАТО. Какие ещё есть эпитеты?

Членство Украины в НАТО обрастает новыми и новыми характеристиками.В каком облике явится оно на следующем саммите НАТО? Каким может быть «путь в НАТО»?Вот что пришло в голову: – непоколебимый путь в НАТО, уверенный путь в НАТО, решительный путь в НАТО, стопудовый, обязательный, желанный, жеманный.