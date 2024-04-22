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Интересный Сочи | Куда сходить

1 подписчик
Театрализованное представление “От трагедии к комедии”в худо

Театрализованное представление “От трагедии к комедии”в художественно-историческом музее 🗓 23 апреля, 19:00 📍 Таврическая, 9 📞 8(964)949-07-09 🙋 Вход свободный 🎙 Интересный Сочи.

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