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Стратегические ядерные силы КНР глазами Пентагона

Стратегические ядерные силы КНР глазами Пентагона

19 октября министерство обороны США опубликовало ежегодный доклад «Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China» («Разработки в области вооруженных сил и безопасности КНР»), посвященный армии и военному потенциалу Китая.

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