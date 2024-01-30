Кто на самом деле разваливает институт семьи

"Девочки, они такие спокойные, они созданы для того, чтоб сохранять уют, эмоциональную атмосферу, бантики, рюшечки, кружавчики, дом, борщ! А вот мальчики, они другие, они подвижные, активные, они для того, чтоб искать и находить возможности, они приносят добычу и награда для них - вот этот дом в рюшечках с борщом!" - кокетливо подёргивая плечами, тётенька-психолог (детский?) рассказывает, как правильно воспитывать детей.