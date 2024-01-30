ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 653 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Майя Maja
    Даже знаменитый гениальный плейбой развратник имеющий уже к 75 годам (от двух жён официальных) 4 детей Хью Хефнер  го...«Мужчина и в 70 л...
  • Майя Maja
    Да там уже алкогольная энцефалопатия в о всех красе. Только такая же рядом будет существовать.Как хитрая жена о...
  • Майя Maja
    Я вообще сомневаюсь" а был ли там мальчик"... В инете видим только ОНО в пубертатном периоде)) Такие извращенные фант...Как хитрая жена о...

Кто на самом деле разваливает институт семьи

Кто на самом деле разваливает институт семьи

"Девочки, они такие спокойные, они созданы для того, чтоб сохранять уют, эмоциональную атмосферу, бантики, рюшечки, кружавчики, дом, борщ! А вот мальчики, они другие, они подвижные, активные, они для того, чтоб искать и находить возможности, они приносят добычу и награда для них - вот этот дом в рюшечках с борщом!" - кокетливо подёргивая плечами, тётенька-психолог (детский?) рассказывает, как правильно воспитывать детей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Воробей
Нет, семья шанса, в усреднённом смысле, не имеет в условиях современного социума, как и что бы там оба не пытались делать!
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх