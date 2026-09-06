Индексация пенсий в 2027 году: кому, когда и на сколько повысят выплаты

Российских пенсионеров ждет многоэтапное повышение выплат. Индексация затронет страховые, социальные и военные пенсии, однако сроки и принципы расчета для каждой категории получателей будут различаться, пишет ura.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ушёл в 26 лет. На...
- ВБ Депутат Роднина —...
- Миллиарды распиле...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым