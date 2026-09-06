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Царьград

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Индексация пенсий в 2027 году: кому, когда и на сколько повысят выплаты

Индексация пенсий в 2027 году: кому, когда и на сколько повысят выплаты

Российских пенсионеров ждет многоэтапное повышение выплат. Индексация затронет страховые, социальные и военные пенсии, однако сроки и принципы расчета для каждой категории получателей будут различаться, пишет ura.

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