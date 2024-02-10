Чернышенко и Минниханов оценили готовность ИТ-парка к «Играм Будущего» в Казани

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов посетили IТ-парк имени Рамеева в Казани, чтобы оценить готовность площадки к проведению международного спортивного турнира «Игры Будущего», который будет проходить в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года.
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