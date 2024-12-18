Полеты снятся и сейчас: дважды Герою СССР, космонавту Борису Волынову исполнилось 90 лет

На Луну мечтал отправиться летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза — Борис Волынов. Ему сегодня исполнилось 90 лет! Большую часть своей жизни он посвятил космосу, входил в знаменитый «гагаринский набор».
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