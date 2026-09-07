Бывший директор Газманова продолжает отстаивать свою невиновность: защита сделала ход

Адвокаты бывшего директора Олега Газманова Дмитрия Царенко подали жалобу на приговор по делу о мошенничестве с деньгами от концертов артиста.
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