За сутки над Севастополем нейтрализовали 27 беспилотников

Из-за четырёх атак ВСУ повреждены 15 домов в Севастополе. За минувшие сутки силы противовоздушной обороны, авиация и мобильные огневые группы отразили четыре воздушные атаки противника.
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