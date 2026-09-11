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Царьград

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Путин допустил рост цен на газ в Европе до 1500 долларов

Путин допустил рост цен на газ в Европе до 1500 долларов

Президент Владимир Путин заявил, что биржевые цены на газ в Европе могут достичь 1500 долларов за тысячу кубометров.

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