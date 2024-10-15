Белоусов заявил о солидарности военных ведомств РФ и Китая во взгляде на мир

ТАСС/Вадим Савицкий Российское и китайское Минобороны солидарны в оценках международных процессов, у военных ведомств Москвы и Пекина имеется общее понимание того, что необходимо делать в складывающейся ситуации.
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