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Брэйтуэйт хочет купить «Эспаньол» – нынешние владельцы не отпустили его в клуб Ла Лиги прошлым летом. У экс-игрока «Барсы» риэлторская компания в США, ресторан в Гаве и линия одежды

Экс-форвард «Барсы» этим летом покинул «Эспаньол» и переходит в «Гремио».  Брэйтуэйт также обдумывает вариант с покупкой «Эспаньола».

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