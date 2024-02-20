Свыше 4 тыс. рабочих мест создадут в Южном административном округе в рамках городской программы

В шести районах на юге Москвы по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) инвесторы построят детские образовательные учреждения, офисные здания, поликлинику, спорткомплекс, музей и торговый центр.
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