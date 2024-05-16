Певица Валерия предположила, почему сильные женщины чаще всего одиноки

Певица Валерия обвинила мужчин в страхе перед сильными женщинами Певица Валерия уверена, что мужчины, которым важно быть главным в семье, не могут быть с сильными женщинами, поскольку рядом с ними «сложно возвыситься».
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