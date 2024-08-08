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Закон и Порядок

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Теперь они Китай обвиняют в допинге. После проигрыша эстафеты по плаванию

Теперь они Китай обвиняют в допинге. После проигрыша эстафеты по плаванию

На Олимпиаде в Париже китайская сборная смогла обойти американскую в эстафете по плаванию 4 Х 100м, и это стало, безусловно, историческим событием.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
&quot;Англичане предположили&quot; и этим всё сказано. Не важно что нет доказательств. Это как отравление Скрипалей в Солсбери, можно сказать «было пробным шаром в кампании по демонизации России». Теперь вот Китай...
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