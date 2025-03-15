Как Моисей мог разделить Красное море: наука раскрывает древнюю тайну

Библейская история о том, как Моисей разделил Красное море, чтобы вывести израильтян из египетского рабства, веками вдохновляла людей, вызывая споры о том, была ли это божественная сила или природное явление, удачно совпавшее по времени.
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