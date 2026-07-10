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Татар-информ

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«Антиплагиат» предупредил об угрозах отмены дипломных работ в вузах

«Антиплагиат» предупредил об угрозах отмены дипломных работ в вузах

Отмена дипломных работ в российских вузах может негативно сказаться на всей системе образования, поскольку именно при подготовке таких проектов студенты развивают навыки академического письма, аргументации и исследовательской деятельности.

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