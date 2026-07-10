«Антиплагиат» предупредил об угрозах отмены дипломных работ в вузах

Отмена дипломных работ в российских вузах может негативно сказаться на всей системе образования, поскольку именно при подготовке таких проектов студенты развивают навыки академического письма, аргументации и исследовательской деятельности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии