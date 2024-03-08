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Владимир Юрзинов: «В ВХЛ великолепный хоккей. Сборная «Звезды и ВХЛ» придала мощнейший импульс»

– Главное для вас событие первых дней весны? – Много внимания уделяем КХЛ – и по делу. Но в тени не должен оставаться и розыгрыш Кубка Петрова.

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