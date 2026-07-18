Лидер АдГ назвала неприемлемым вступление Украины в Евросоюз и НАТО

REUTERS/Christian Mang Лидер оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель 18 июля выступила против вступления Украины в Евросоюз и НАТО и за прекращение помощи киевскому режиму.
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