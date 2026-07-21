С миру по нитке...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Kimi K3 от Moonshot AI готовится к IPO в Гонконге

Kimi K3 от Moonshot AI готовится к IPO в Гонконге

Китайский стартап Moonshot AI вывел сектор фундаментальных моделей Китая на ускоренный путь технологической и коммерческой зрелости, возглавив новую волну конкуренции на глобальном рынке ИИ, отмечают отраслевые эксперты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии