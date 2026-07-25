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Wildberries после атак БПЛА перестраивает логистику

Wildberries после атак БПЛА перестраивает логистику. Об этом рассказала основатель компании Татьяна Ким в Telegram-канале Маркетплейс перераспределяет товарные потоки для сокращения сроков доставки, задействованы тысячи сортировочных центров по всей стране, передает ТАСС.

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