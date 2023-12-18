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Замгенсека ООН: ХАМАС не следует исключать из будущих дискуссий по сектору Газа

Замгенсека ООН: ХАМАС не следует исключать из будущих дискуссий по сектору Газа

Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс высказал мнение, что палестинское движение ХАМАС не стоит исключать из будущих дискуссий по урегулированию ситуации в секторе Газа.

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