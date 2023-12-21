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Закон и Порядок

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Патриарх настроен серьезно! Кирилл призвал Путина положить конец засилью мигрантов — муфтий Москвы выступил против

Патриарх настроен серьезно! Кирилл призвал Путина положить конец засилью мигрантов — муфтий Москвы выступил против

Политика Игоря Таланцева Между Патриархом и муфтием Москвы возникла заочная полемика. Патриарх выступил в защиту культуры и традиций русского народа, а муфтий заявил, что Россия должна быть открыта "всем национальностям и религиям".

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Комментарии
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Виктор
Но, к сожалению наша дума, о защите своего народа и государства не думает. Она на стороне олигархов, которым выгодна дешёвая сила и к тому же для многих во власти это бездонная кормушка. Почему сотнями тысяч выдаются паспорта и для чего? Для этнических русских очень не просто получить гражданство России. А патриарху респект, что этой проблемой озаботился.
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