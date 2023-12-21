Патриарх настроен серьезно! Кирилл призвал Путина положить конец засилью мигрантов — муфтий Москвы выступил против

Виктор

Но, к сожалению наша дума, о защите своего народа и государства не думает. Она на стороне олигархов, которым выгодна дешёвая сила и к тому же для многих во власти это бездонная кормушка. Почему сотнями тысяч выдаются паспорта и для чего? Для этнических русских очень не просто получить гражданство России. А патриарху респект, что этой проблемой озаботился.