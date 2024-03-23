В таджикской диаспоре призвали не делать акцент на национальности террористов

Глава Таджикского культурного центра Хуршеда Хамракулова призвала СМИ не акцентировать внимание на национальности преступников, устроивших теракт в "Крокус Сити Холле", а общественность - не делать преждевременных выводов до конца расследования.
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