Артиллерист рассказал, что Abrams хорошо горит после попаданий снарядов «Града»

Американские танки Abrams, которые использует Киев в зоне боевых действий, очень хорошо горят даже после попаданий снарядов РСЗО «Град», сообщил командир взвода управления РСЗО «Град» Новороссийского соединения ВДВ группировки «Днепр» с позывным Чех.