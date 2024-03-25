Американские танки Abrams, которые использует Киев в зоне боевых действий, очень хорошо горят даже после попаданий снарядов РСЗО «Град», сообщил командир взвода управления РСЗО «Град» Новороссийского соединения ВДВ группировки «Днепр» с позывным Чех.
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