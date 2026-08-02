Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

71 981 подписчик

Александр Беглов поздравил десантников и ветеранов с Днём ВДВ

Александр Беглов поздравил десантников и ветеранов с Днём ВДВ

Поздравление Александра Беглова с Днём Воздушно-десантных войск появилось в его социальных сетях. Градоначальник отметил, что День ВДВ из профессионального праздника "голубых беретов" стал по‑настоящему общенародным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии