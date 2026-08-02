Александр Беглов поздравил десантников и ветеранов с Днём ВДВ

Поздравление Александра Беглова с Днём Воздушно-десантных войск появилось в его социальных сетях. Градоначальник отметил, что День ВДВ из профессионального праздника "голубых беретов" стал по‑настоящему общенародным.
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