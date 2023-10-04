Минобороны сообщило о попытке проникновения в Крым десантной группы ВСУ

Минобороны заявило, что пресекло попытку проникновения в Крым десантной группы ВСУ. Она следовала в сторону мыса Тарханкут на быстроходном катере и трех гидроциклах, но была остановлена «действиями самолетов ВКС России», указали в ведомстве.
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