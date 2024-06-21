Финрезультаты «Сбербанка» позволяют рассчитывать на позитивный тренд в дивидендах

Финансовые результаты «Сбербанка» позволяют рассчитывать на рост прибыли, а также позитивный тренд в дивидендах по итогам 2024 года, пишут «РИА Новости» со ссылкой на заявления главы банка Германа Грефа в рамках годового общего собрания акционеров.