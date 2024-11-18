В рамках предметной недели 06.11.2024 был проведён концерт-игра ´Праздник музыки´ для 3-х классов. В концерте приняли участие учащиеся 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классов, посещающих факультативные занятия по вокалу.
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