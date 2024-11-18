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Концерт-игра ´Праздник музыки´ для 3-х классов.

Концерт-игра ´Праздник музыки´ для 3-х классов.

В рамках предметной недели 06.11.2024 был проведён концерт-игра ´Праздник музыки´ для 3-х классов. В концерте приняли участие учащиеся 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классов, посещающих факультативные занятия по вокалу.

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