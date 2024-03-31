На 60-ом году жизни скончался рязанский врач Валерий Демихов

Валерий Демихов окончил лечебный факультет РязГМУ имени Павлова в 1988 году. Начинал как врач-интерн, а вскоре дошёл до должности директора научно-клинического центра гематологии, онкологии и иммунологии РязГМУ Минздрава России и стал главным внештатным детским гематологом минздрава Рязанской области.