Бриллианты на взлетной полосе: Ханна показала образ на 10 миллионов рублей перед романтическим свиданием с мужем

Российская исполнительница Ханна поделилась с подписчиками кадрами из салона бизнес-джета, куда она отправилась, чтобы провести несколько дней вдвоем со своим мужем, генеральным директором лейбла Black Star Пашу.
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