Не сидеть, так служить

Как стало известно “Ъ”, в случае если уголовное дело в отношении Алексея Строганова (Флинт) и предполагаемых участников его преступного сообщества хакеров будет возвращено судом в прокуратуру, целый ряд обвиняемых готовы добровольно отправиться на СВО.
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