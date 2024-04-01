Не сидеть, так служить

Как стало известно “Ъ”, в случае если уголовное дело в отношении Алексея Строганова (Флинт) и предполагаемых участников его преступного сообщества хакеров будет возвращено судом в прокуратуру, целый ряд обвиняемых готовы добровольно отправиться на СВО.