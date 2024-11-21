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SHOT: Муцениеце не забирает сына у Прилучного, поскольку ребенок не желает жить с матерью

SHOT: Муцениеце не забирает сына у Прилучного, поскольку ребенок не желает жить с матерью

В настоящее время проводится судебная психологическая и педагогическая экспертиза.Агата Муцениеце уже месяц не забирает сына у Павла Прилучного, поскольку их совместный ребенок не желает жить с матерью.

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