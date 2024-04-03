В Смоленской области объявлено штормовое предупреждение

Оно будет действовать с сегодняшнего полудня и до конца суток «Сегодня, 3 апреля, в период с 12.00 до и конца суток на территории Смоленской области ожидаются грозы с усилением ветра с порывами до 15-20 м/с, сильный дождь», - передает Главное управление МЧС России по Смоленской области.