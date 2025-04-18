Для России неприемлемо появление контингентов НАТО на Украине — МИД РФ

Для России неприемлимо появление на территории Украины контингентов стран НАТО. Об этом 18 апреля заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в эфире телеканала «Россия-24».
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